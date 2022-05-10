Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы добавили общественный телеканал UA: КУЛЬТУРА в разделе Дія.TV ", – объясняет он.

Сегодня, 10 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса. Он начнется в 22:00, Kalush Orchestra выступит под номером 6.

Второй полуфинал Евровидения состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

Букмекеры оценивают шансы на победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022 в 45%, следующей в списке Италия, однако лишь с 13%.