Украинцы смогут смотреть "Евровидение" в Дие
Украинцы смогут смотреть оба полуфинала и финал "Евровидения" в Дие
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Мы добавили общественный телеканал UA: КУЛЬТУРА в разделе Дія.TV ", – объясняет он.
Сегодня, 10 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса. Он начнется в 22:00, Kalush Orchestra выступит под номером 6.
Второй полуфинал Евровидения состоится 12 мая, а финал – 14 мая.
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Букмекеры оценивают шансы на победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022 в 45%, следующей в списке Италия, однако лишь с 13%.
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