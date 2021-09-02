Украинцы смогут проверить легальность работы медучреждений: МЗ выложило реестр лицензий в открытый доступ

Об этом в Facebook сообщает аналитическая платформа Опендатабот.



"Отныне пациенты получили возможность проверять, легально ли работает медицинское учреждение и имеет ли оно право предоставлять те или иные услуги. Для самих клиник и медиков это возможность мониторить собственную лицензию и коллег по отрасли", - говорится в сообщении.



Однако, отмечается, что реестр может стать еще более полезным, если МЗ приведет данные в соответствие законодательству и международным стандартам, а также добавит в реестр лицензий коды компаний, адреса предоставления и виды услуг, на которые выдана лицензия.



Так, в настоящее время эта информация выложена на сайте Минздрава, но отсутствует в реестре, как это должно быть по закону.



Отметим, реестр доступен по ссылке на сайте Минздрава.

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