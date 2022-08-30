Украинцы смогут проголосовать за жюри финала нацотбора детского Евровидения-2022

Об этом сообщает " Общественное вещание ".

Как говорится в сообщении, впервые в истории проведения национального отбора на детское Евровидение-2022 каждый желающий сможет приобщиться не только к голосованию за представителя Украины, но и за состав жюри нацотбора конкурса.

"В течение недели, с 30 августа по 6 сентября (включительно), на сайте детского Евровидения будет продолжаться голосование за кандидатов в состав жюри на национальный отбор Детского песенного конкурса Евровидения-2022", - пишет Общественное.

"Общественное вещание" выложила список кандидатов в жюри, в который вошли такие исполнители, как Vlad Darwin, София Иванько, Сергей Кейн, Михаил Клименко, Дарья Красновецкая, KRUTЬ, Тоня Матвиенко, Анжелика Рудницкая, Мирослава Салий, Кристина Соловой.

Для голосования необходимо зайти на сайт детского " Евровидения ", выбрать из предложенного списка во вкладке "Голосование за жюри" своего кандидата.

Как пишет Общественное, по результатам голосования будет сформирован рейтинг кандидатов в жюри.

"Трем членам жюри, которые наберут больше голосов, будет предложено подписать соглашение с Общественным Вещанием. Избранное жюри вместе со зрителями будет голосовать в финале нацотбора за представителя Украины на Детском Евровидении-2022", - говорится в сообщении.

"Общественное вещание" продолжило прием заявок на участие в нацотборе детского Евровидения-2022 до 31 августа.

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