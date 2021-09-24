Украинцы смогут приобщиться к клиническим исследованиям лекарств от COVID-19
Все желающие украинцы смогут приобщиться к клиническим исследованиям препаратов от COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ).
"Лекарственные средства от COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, сейчас проходят клинические исследования во всем мире. К испытаниям этих препаратов могут присоединиться и желающие украинцы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе объяснили, что клинические исследования проводятся для изучения эффективности применения препаратов при лечении пациентов с COVID-19. На сегодня таких исследований 31. Их перечень опубликован на сайте Государственного экспертного центра МЗ по профилю "COVID-19".
По словам первого заместителя министра здравоохранения Александра Комарида, решение о возможности медицинского применения лекарственных средств в Украине может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности.
Так, отметили в ведомстве, клинические испытания помогают выявлять и подтверждать свойства лекарственных средств, выявлять реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств. Однако перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследования лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования, также изучают их специфическую активность и безопасность.
Следующим этапом являются клинические испытания - четыре фазы клинических исследований. В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, к которым привлекают тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакции и т.п.
В Минздраве подчеркнули, что исследования в Украине проводятся на должном профессиональном уровне. Это неоднократно подтверждалось в ходе инспекций Управления продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration), а также Европейским Агентством лекарственных средств (European Medicines Agency).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.56
Покупка 26.56Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.07Продажа 31.45
- Актуальное
- Важное