English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Украинцы смогут приобрести военные облигации через Дию, - Шмыгаль

Украинцы смогут приобрести военные облигации через Дию, - Шмыгаль

16 сентября, 2022 пятница
17:55
Экономика На фото Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что теперь каждый украинец старше 18 лет сможет приобрести военные облигации через Дию

Об этом он сообщил на заседании правительства 16 сентября.

Шмыгаль рассказал, что за время войны украинцы приобрели военных облигаций на сумму свыше 100 млрд гривен, что стало важным инструментом для финансирования армии.

Теперь украинцы смогут покупать облигации значительно легче, прямо в приложении Дия. Для этого нужно будет заполнить простую заявку, выбрать вид военных облигаций и приобрести их, чтобы поддержать обороноспособность армии.

Военные облигации - это ценные бумаги, которые выпускаются правительством для финансирования армии и военных операций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Денис Шмыгаль
Дія
Читайте также:
Коронавірус
14 сентября, 2022 среда
Лучшее время, чтобы положить этому конец. Глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса скоро завершится
Путін
14 сентября, 2022 среда
Путин уже готов признать и принять поражение РФ в войне с Украиной, - ISW
Спалахи у Бєлгородській області
16 сентября, 2022 пятница
Более 35 тыс. россиян остались без света: Власти Белгорода обвинили Украину в обстреле города Валуйки
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.84
  • EUR
    Покупка 39.66
    Продажа 40.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
16 сентября
18:12
"Убирают за собой мусор": российских оккупантов привлекли к восстановлению стелы в освобожденном Купянске
18:00
Эксклюзив
Оккупанты в Херсоне обречены, - военный эксперт Рябых
17:57
Довбыка признали лучшим игроком недели в Лиге конференций
17:54
На Днепропетровщине в результате российского артобстрела погибли два человека
17:52
Санкции уже мешают России производить современное оружие, - Reuters
17:45
Глава МИД Латвии: "Обнаруженные массовые захоронения в Изюме являются свидетельством того, что РФ – террористическое государство"
17:35
Эрдоган
Эрдоган планирует попросить у Путина скидку на газ – Bloomberg
17:26
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:19
Российская армия понесла значительные потери, военные резервы РФ могут быть меньше, чем считали, - министр обороны Германии
17:18
Россияне резко увеличили количество крылатых ракет в Черном море
17:13
Гитанас Науседа
"Надо всеми средствами помогать Украине": президент Литвы шокирован массовыми захоронениями в Изюме
17:09
Президента Украины просят лишить гражданства судью Богдана Львова, имеющего паспорт России
16:56
Артиллерия ВСУ ударила по переправе оккупантов возле Новой Каховки
16:56
Эксклюзив
На местном кладбище в Изюме найдены более 500 могил, в некоторых из них – тела детей
16:43
В США разочарованы медленными темпами влияния санкций на российскую экономику, - CNN
16:41
касетные снаряды
Россия обстреляла Николаевщину запрещенными кассетными снарядами
16:19
Эксклюзив
В нижнем течении правого берега реки Днепр находятся самые элитные части и подразделения армии РФ, - полковник ВСУ Селезнев
16:12
Зеленский упразднил четыре указа об экономическом сотрудничестве с РФ и Беларусью
16:11
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий
Вопреки заявлениям о самостоятельности, УПЦ МП по-прежнему зависит от Москвы: на сайте РПЦ Онуфрий до сих пор в списке главных иерархов
16:04
Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины трем украинским военным
15:54
На уволенной Харьковщине обнаружили 10 оккупантских застенков, - Клименко
15:45
Оборонное сотрудничество и визы для россиян: о чем говорил Зеленский с президентом Финляндии
15:41
Обзор
"Договорняк с Байденом", "плохой Блинкен" и "россияне просто отступили". Какие фейки сеяла РФ после Харьковского разгрома
15:40
Эксклюзив
Враг обстреливает крупные города Донетчины, а Бахмут хочет вообще сравнять с землей, - боец батальона "Свобода" Лысенко
15:34
Оккупанты сообщили об убийстве в Бердянске "заместителя главы ВГА" и его жены
15:32
Оппозиционный ХДС снова призовет правительство Шольца предоставить Украине танки и БТРы, - Spiegel
15:13
На Харьковщине освободили 421 населенный пункт, - Кирилл Тимошенко
15:10
На аэродроме в Мелитополе прогремел взрыв
15:03
Зеленский утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе"
14:55
В китайском городе Чанша загорелся небоскреб высотой более 200 метров
14:54
На Днепропетровщине ПВО сбила три крылатые российские ракеты "Искандер"
14:43
Обновлено
Во временно оккупированном Луганске произошел взрыв в здании псевдопрокуратуры: погиб "генпрокурор ЛНР"
14:34
Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией
14:33
Агент РФ пытался устроиться в полк "Азов": его задержали и сообщили о подозрении
14:20
На деоккупированной Харьковщине найдено 50 тел мирных жителей и около 445 могил в месте массового захоронения
14:11
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: серьезные разрушения получили гидротехнические сооружения
14:07
Число погибших в Изюме может превышать Бучанскую трагедию, - уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести
14:00
РФ перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека
13:51
Наталья Диденко
Умеренный дождь, туманы, а местами засуха: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине в эти выходные
13:50
Эксклюзив
Мирослава Гонгадзе
Каждый год все меньше помнят о деле Георгия, за 21 год я добилась частичного правосудия, - Мирослава Гонгадзе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV