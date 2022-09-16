Украинцы смогут приобрести военные облигации через Дию, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что теперь каждый украинец старше 18 лет сможет приобрести военные облигации через Дию
Об этом он сообщил на заседании правительства 16 сентября.
Шмыгаль рассказал, что за время войны украинцы приобрели военных облигаций на сумму свыше 100 млрд гривен, что стало важным инструментом для финансирования армии.
Теперь украинцы смогут покупать облигации значительно легче, прямо в приложении Дия. Для этого нужно будет заполнить простую заявку, выбрать вид военных облигаций и приобрести их, чтобы поддержать обороноспособность армии.
Военные облигации - это ценные бумаги, которые выпускаются правительством для финансирования армии и военных операций.
- 31 июля Министерство финансов приступило к продаже военных облигаций гражданам Украины с целью финансирования оборонной сферы
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