Украинцы смогут пожаловаться на банки во время налоговой амнистии: НБУ открыл горячую линию

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



В пресс-служба напомнили, что однократное добровольное декларирование начнется в Украине с 1 сентября 2021 года и продлится 1 год. Физические лица, которые намерены задекларировать средства необходимо обратиться в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования и размещения наличности в национальной и иностранной валютах, банковских металлов.



"Обращаем ваше внимание! В случае возникновения жалоб на действия банка в процессе открытия такого специального счета и использования, просьба обращаться по телефону 0800505240 и нажать 1 для соединения с оператором", - говорится в сообщении.



В то же время в пресс-служба отметили, что для получения разъяснений, связанных непосредственно с вопросами декларирования, необходимо обращаться в Государственную налоговую службу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал законы о налоговой амнистии.

НБУ 6 августа определил порядок открытия и ведения текущих счетов со спецрежимом использования для проведения добровольного единовременного декларирования средств с 1 сентября.

Министерство финансов 30 августа обнародовало инструкции по проведению налоговой амнистии.