Украинцы смогут посмотреть чемпионский поединок Камбосос - Хейни в категории Ломаченко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бой между австралийцем Камбососом и американцем Хейни состоится 5 июня в Мельбурне. Начало трансляции – в 4:00.

Украинцы смогут посмотреть бой на медиасервисе Megogo. Просмотр поединка будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Зрители также смогут просмотреть запись сражения.

Дэвин Хейни является "обычным" чемпионом мира WBC в легком весе (до 61,2 кг).

Джородж Камбосос обладает титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговым поясом WBC (Всемирного боксерского совета), который является самым престижным по этой версии.

Австралиец должен был встретиться с Василием Ломаченко, но бывший лидер легкого дивизиона отказался покидать Украину до завершения войны с Россией.

29 мая американец Джервонта Дэвис победил нокаутом соотечественника Роландо Ромеро и отстоял звание "регулярного" чемпиона мира WBA в легком весе.

30 мая абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос провел дуэль взглядов с американцем Дэвином Хейни.

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