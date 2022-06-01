Украинцы смогут посмотреть чемпионский поединок Камбосос - Хейни в категории Ломаченко
Медиасервис Megogo будет транслировать чемпионское сражение Джорджа Камбососа и Дэвина Хейни
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бой между австралийцем Камбососом и американцем Хейни состоится 5 июня в Мельбурне. Начало трансляции – в 4:00.
Украинцы смогут посмотреть бой на медиасервисе Megogo. Просмотр поединка будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Зрители также смогут просмотреть запись сражения.
Дэвин Хейни является "обычным" чемпионом мира WBC в легком весе (до 61,2 кг).
Джородж Камбосос обладает титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговым поясом WBC (Всемирного боксерского совета), который является самым престижным по этой версии.
Австралиец должен был встретиться с Василием Ломаченко, но бывший лидер легкого дивизиона отказался покидать Украину до завершения войны с Россией.
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29 мая американец Джервонта Дэвис победил нокаутом соотечественника Роландо Ромеро и отстоял звание "регулярного" чемпиона мира WBA в легком весе.
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30 мая абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос провел дуэль взглядов с американцем Дэвином Хейни.
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