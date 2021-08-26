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Украинцы смогут получить услуги "Дии" в центрах предоставления админуслуг

26 августа, 2021 четверг
10:23
Экономика

Украинцы, которые не имеют доступа к интернету, смогут получить услуги "Дии" в специально оборудованных местах центров предоставления административных услуг

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в действии в специально оборудованных местах ЦНАП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое обслуживание доступно в более 1 тыс. ЦНАП, где администраторы обучают пользоваться порталом "Дия", консультируют и допомомагають получить услуги онлайн.

В пресс-службе отметили, что специально оборудованные места с доступом к "Операции" в ЦНАП позволят многим людям получать услуги самостоятельно в будущем обеспечат всех граждан доступом к современным сервисам, а также помогут избежать очередей.


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