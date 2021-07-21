Украинцы смогут получать гарантию на товар по интернету: Зеленский подписал закон

Об этом сообщает сайт Офиса президента.



Закон предусматривает возможность получения потребителем эксплуатационных документов и гарантийных обязательств в электронном виде на официальном сайте производителя - речь идет о паспорте или любом другом документе на технически сложные бытовые товары, который прилагается к ним.



"Принятие закона актуально, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах с целью эффективной коммуникации с ними и предоставления доступа к эксплуатационным документам. Таким образом осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшение сервиса, который предоставляется потребителю при гарантийном обслуживании товаров", - пояснили в ОПУ.



У Зеленского добавили, что введение этого закона должно также упростить условия ведения бизнеса.



Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.



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