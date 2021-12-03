Украинцы смогут получать до $20 тыс., - Арахамия об идее "экономического паспорта"
Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что начисления гражданам в случае введения "экономического паспорта украинца" могут достигать $20 тыс.
Об этом Арахамия сказал в эфире "Право на власть" .
"Если будет благоприятная ситуация, это может быть до $15-20 тыс. на выходе", – сказал Арахамия.
Лидер фракции "слуг" добавил, что указанные средства можно будет тратить на оплату собственного образования в Украине, приобретение жилья или пересчета этой суммы свой на персональный пенсионный счет.
По замыслу президента, законопроект будет предусматривать, что плата за использование недр будет накапливаться на персональных счетах детей украинских граждан.
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