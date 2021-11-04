Украинцы смогут покупать акции ряда компаний: среди них Pfizer и Walt Disney

Об этом сообщили в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).



Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине новые ценные бумаги иностранных эмитентов.



Комиссия разрешила обращение на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:

NIKE, INC.;

MERCK & CO., INC.;

PAYPAL HOLDINGS, INC.;

NVIDIA CORPORATION;

PEPSICO, INC.;

PFIZER INC.;

QUALCOMM INCORPORATED;

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY;

THE WALT DISNEY COMPANY;

STARBUCKS CORPORATION;

UNITED PARCEL SERVICE;

WALMART INC.

Теперь украинцы могут воспользоваться возможностью инвестировать в ценные бумаги 85 иностранных эмитентов.Ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла семь компаний в список сомнительных инвестиционных проектов

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