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Главная Экономика Украинцы смогут покупать акции ряда компаний: среди них Pfizer и Walt Disney

Украинцы смогут покупать акции ряда компаний: среди них Pfizer и Walt Disney

4 ноября, 2021 четверг
13:58
Экономика Pfizer

Украинские инвесторы смогут вложить деньги в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов

Об этом сообщили в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине новые ценные бумаги иностранных эмитентов.

Комиссия разрешила обращение на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:

  • NIKE, INC.;
  • MERCK & CO., INC.;
  • PAYPAL HOLDINGS, INC.;
  • NVIDIA CORPORATION;
  • PEPSICO, INC.;
  • PFIZER INC.;
  • QUALCOMM INCORPORATED;
  • THE PROCTER & GAMBLE COMPANY;
  • THE WALT DISNEY COMPANY;
  • STARBUCKS CORPORATION;
  • UNITED PARCEL SERVICE;
  • WALMART INC.
Теперь украинцы могут воспользоваться возможностью инвестировать в ценные бумаги 85 иностранных эмитентов.

Ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла семь компаний в список сомнительных инвестиционных проектов .

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