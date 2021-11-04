Украинцы смогут покупать акции ряда компаний: среди них Pfizer и Walt Disney
Украинские инвесторы смогут вложить деньги в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов
Об этом сообщили в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине новые ценные бумаги иностранных эмитентов.
Комиссия разрешила обращение на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:
- NIKE, INC.;
- MERCK & CO., INC.;
- PAYPAL HOLDINGS, INC.;
- NVIDIA CORPORATION;
- PEPSICO, INC.;
- PFIZER INC.;
- QUALCOMM INCORPORATED;
- THE PROCTER & GAMBLE COMPANY;
- THE WALT DISNEY COMPANY;
- STARBUCKS CORPORATION;
- UNITED PARCEL SERVICE;
- WALMART INC.
Ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла семь компаний в список сомнительных инвестиционных проектов .
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