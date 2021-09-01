Украинцы смогут подать заявление на бракосочетание через "Дию"
Кабинет министров позволит украинцам подавать документы о намерении заключить брак на портале "Дия"
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"Мы также анонсируем новшество по регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, подать документы о намерении заключить брак можно будет через портал "Дия", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что также онлайн можно будет оплатить административный сбор за эту услугу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.1
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное