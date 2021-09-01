Украинцы смогут подать заявление на бракосочетание через "Дию"

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Мы также анонсируем новшество по регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, подать документы о намерении заключить брак можно будет через портал "Дия", - сказал Шмыгаль.



Он добавил, что также онлайн можно будет оплатить административный сбор за эту услугу.

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