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Украинцы смогут подать заявление на бракосочетание через "Дию"

1 сентября, 2021 среда
16:28
Экономика брак

Кабинет министров позволит украинцам подавать документы о намерении заключить брак на портале "Дия"

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Мы также анонсируем новшество по регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, подать документы о намерении заключить брак можно будет через портал "Дия", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что также онлайн можно будет оплатить административный сбор за эту услугу.

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