Украинцы смогут оформить пенсии и жилищные субсидии через "Дию": правительство поддержало постановление

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



Согласно сообщению, правительство одобрило постановление, которое предусматривает расширение пилотного проекта Минцифры и Министерства социальной политики по внедрению Единой информационной системы социальной сферы в отдельных областях.



Документ также предусматривает введение более десяти новых социальных услуг в пилотных областях, которые сейчас определяются. Так, на портале "Дия" можно будет оформить онлайн жилищные субсидии, получить пенсию, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, а также обращение в электронной форме по социальным услугам.



Кроме того, добавили в ведомстве, Единая информационная система социальной сферы обеспечит прозрачность и автоматизацию процессов начисления соцвыплат, а также введет электронный документооборот в социальной сфере.



По информации Минцифры, пилотный проект заработает до конца года минимум в двух областях. В этом году также планируется создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг, что поможет государству сэкономить миллиарды гривен и увеличить соцвыплаты для украинцев.



В пресс-службе добавили, что реализация постановления будет обеспечиваться за счет средств международной технической помощи в рамках Меморандума о сотрудничестве между Минсоцполитики и международной благотворительной организацией "Фонд Восточная Европа" в рамках реализации совместной программы "Электронное правительство для подотчетности власти и участия общества".

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