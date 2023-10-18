Украинцы смогут официально открыть онлайн-магазины на платформе Etsy

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он рассказал, что ранее украинцы не могли самостоятельно открывать собственные онлайн-магазины на платформе Etsy, которая объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade-изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции, поскольку на территории Украины не работал платежным. интерфейс маркетплейса.

"С запуском Etsy Payments это меняется – украинцы могут официально открывать на платформе магазины, продавать товары людям из Америки, Европы, Азии и т.д. В Etsy Payments продавцы получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и специальную круглосуточную поддержку. Предприниматели также смогут управлять всей финансовой информацией своего магазина", - отметил Федоров.

Министр напомнил, что компания поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения: Etsy в марте 2022 года направила своим пользователям письмо с инструкцией, как можно поддержать украинских продавцов.

"Запуск Etsy Payments в Украине – это важная часть системной работы Минцифры по масштабированию участия украинцев в экосистеме международного e-commerce. Работаем дальше, чтобы украинские предприниматели имели еще больше возможностей для развития", - подчеркнул Федоров.