Украинцы смогут обменивать наличную гривню на евро в Италии
С 21 июня стартует программа обмена наличной гривни на евро в итальянских банках
Об этом сообщает пресс-служба НБУ .
Граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, получившие разрешение на временное пребывание в Италии или международную защиту, смогут обменять наличную гривню на евро в пределах лимита до 10 тыс. грн на человека.
Обмен будет производиться в филиалах итальянского центробанка и в отделениях коммерческих банков-партнеров.
При обмене будет применяться фиксированный обменный курс гривни к евро, определяемый НБУ. Информация о курсе будет обновляться каждую пятницу и публиковаться на официальном сайте Банка Италии.
Актуальный перечень отделений, принимающих наличную гривню, размещен на сайте Банка Италии .
Ранее подобные договоренности по обмену наличной гривни на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции и Нидерландами.
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