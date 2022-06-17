Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, получившие разрешение на временное пребывание в Италии или международную защиту, смогут обменять наличную гривню на евро в пределах лимита до 10 тыс. грн на человека.

Обмен будет производиться в филиалах итальянского центробанка и в отделениях коммерческих банков-партнеров.

При обмене будет применяться фиксированный обменный курс гривни к евро, определяемый НБУ. Информация о курсе будет обновляться каждую пятницу и публиковаться на официальном сайте Банка Италии.

Актуальный перечень отделений, принимающих наличную гривню, размещен на сайте Банка Италии .

Ранее подобные договоренности по обмену наличной гривни на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции и Нидерландами.