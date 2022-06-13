Украинцы смогут обменивать гривны на евро в Нидерландах в наличных, - Шевченко
Национальный банк Украины и Центробанк Нидерландов договорились о возможности обмена наличной гривны на евро в Нидерландах
Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в Facebook .
"Запускаем механизм обмена наличной гривны на евро в Нидерландах! Сегодня подписали соглашение с центральным банком этой страны", – написал Шевченко.
По его словам, до конца июня украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро. Лимит в рамках сделки – до 10 000 грн на одного человека.
Ранее подобные договоренности по обмену наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции.
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