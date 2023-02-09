Украинцы смогут изучать английский и тестировать уровень владения им благодаря национальной платформе

Об этом сообщили в МКИП.

Национальная экосистема изучения и тестирования уровня владения английским языком – это бесплатный и доступный 24/7 всем украинцам ресурс.

Экосистема состоит из трех шагов:

определение уровня владения английским языком,

маркет-плейс сервисов обучения английскому языку,

овладение английским языком с помощью массового образовательного онлайн проекта Украины Lingva.Skills.

"Мы разработали систему адаптивного тестирования, которая точно и быстро определит уровень владения английским языком, что не ограничивает количество попыток для того, чтобы человек смог возвращаться к тестированию во время своего обучения и имел возможность постоянно отслеживать собственный прогресс", - отметил заместитель председателя Ассоциации инновационной и цифрового образования, психолингвист и полиглот Виталий Зубков,

Он добавил, что следующим этапом экосистемы есть выбор сервиса для обучения. Это можно будет сделать с помощью маркет-плейса или выбрать Lingva.Skills, на портале которого украинцы за 6 лет уже выполнили более 180 млн. упражнений. В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) включил этот проект в первую десятку социальных стартапов стран Восточной Европы, а в 2022 году Lingva.Skills официально вошел в Национальную книгу рекордов как самый массовый образовательный онлайн-проект Украины.

В Министерстве образования и науки рассказали, что прежде всего сконцентрируют усилия на обучении учителей. А уже учитель, владеющий английским языком на высоком уровне, сможет передавать эти знания ученикам. Сначала организуют системное обучение учителей общеобразовательных учебных заведений и учащихся из первого класса школ по всей стране, а затем – в других учебных заведениях для всех участников образовательного процесса.