Украинцы смогут изменить место регистрации через "Дию" без визита в военкомат, - Федоров
Министерство цифровой трансформации подключилось к реестру военнообязанных
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Facebook.
"Менять место регистрации теперь можно без визитов в военкомат - Минцифра впервые в истории подключилась к реестру военнообязанных. Это касается тех людей, которые внесены в этот реестр и у кого все документы в порядке", - написал Федоров.
Он пояснил, что по заявке человека "Дия" будет делать запрос в реестр военнообязанных. Данные о новом месте регистрации после его изменения автоматически будут передаваться для изменения учета со старого военкомата в новый.
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