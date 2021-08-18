Украинцы смогут изменить место регистрации через "Дию" без визита в военкомат, - Федоров

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Facebook.



"Менять место регистрации теперь можно без визитов в военкомат - Минцифра впервые в истории подключилась к реестру военнообязанных. Это касается тех людей, которые внесены в этот реестр и у кого все документы в порядке", - написал Федоров.



Он пояснил, что по заявке человека "Дия" будет делать запрос в реестр военнообязанных. Данные о новом месте регистрации после его изменения автоматически будут передаваться для изменения учета со старого военкомата в новый.

Напомним, в декабре прошлого года Кабмин одобрил постановление, которым начинает экспериментальный проект по регистрации и снятии с регистрации места проживания в электронной форме.