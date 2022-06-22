Украинцы смогут быстрее найти работу в 69 странах мира: заработало еще одно специальное приложение
Заработало специальное мобильное приложение Jooble Job Search, которое будет помогать украинцам в поисках работы. В настоящее время приложение работает в тестовом режиме
Об этом сообщает сайт по поиску работы Jooble.
Новое приложение Jooble Job Search будет работать на платформах iOS и Android . "Стягивать" вакансии из более 140 тысяч ресурсов из 69 стран мира.
Пользователь сможет искать работу одновременно по нескольким специальностям и регионам, а также ознакомиться с предложениями удаленной работы.
В программе можно настроить оповещения и ежедневно получать обновления с новыми карьерными возможностями.
Просмотрев вакансию, пользователь сможет сразу откликнуться на нее (непосредственно из программы). Если захочет сделать это с другого устройства, поможет функция ссылки на вакансию в мессенджеры.
Разработчики будут постепенно дополнять сервис новыми функциями для более комфортного использования.
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