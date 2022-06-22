Об этом сообщает сайт по поиску работы Jooble.

Новое приложение Jooble Job Search будет работать на платформах iOS и Android . "Стягивать" вакансии из более 140 тысяч ресурсов из 69 стран мира.

Пользователь сможет искать работу одновременно по нескольким специальностям и регионам, а также ознакомиться с предложениями удаленной работы.

В программе можно настроить оповещения и ежедневно получать обновления с новыми карьерными возможностями.

Просмотрев вакансию, пользователь сможет сразу откликнуться на нее (непосредственно из программы). Если захочет сделать это с другого устройства, поможет функция ссылки на вакансию в мессенджеры.

Разработчики будут постепенно дополнять сервис новыми функциями для более комфортного использования.