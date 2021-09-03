Украинцы смогут авторизоваться в "Дии" через биометрический загранпаспорт

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Дии".



"Отныне зайти в приложение можно с биометрическим загранпаспортом. Это уже второй способ авторизации через NFC-чип", - говорится в сообщении.



Таким образом, украинцы, не имеющие банковской или ID-карты, или если их банк не подключен к BankID, смогут авторизоваться в "Дии" через загранпаспорт.

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