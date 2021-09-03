Украинцы смогут авторизоваться в "Дии" через биометрический загранпаспорт
Украинцы смогут авторизоваться в приложении "Дия" с помощью биометрического ID-паспорта
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Дии".
"Отныне зайти в приложение можно с биометрическим загранпаспортом. Это уже второй способ авторизации через NFC-чип", - говорится в сообщении.
Таким образом, украинцы, не имеющие банковской или ID-карты, или если их банк не подключен к BankID, смогут авторизоваться в "Дии" через загранпаспорт.
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