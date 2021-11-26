Украинцы сгенерировали в приложении "Дия" более 300 тыс. сертификатов об излечении от коронавируса

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.



"Что касается сертификатов об выздоровлении. Новым документом уже пользуются более 300 тысяч человек, которые успешно загрузили сертификат через Дию. Напомню, его могут получить все, кто недавно переболел COVID-19 и подтвержден врачом диагноз", - пояснила она.



Карчевич отметила, что сертификат об излечении можно только тогда, когда информация о диагнозе COVID-19 внесена в электронную систему здравоохранения.



Документ действует только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 не ранее 105 дней до запуска сертификата и дальше. Ведь по рекомендациям ВОЗ можно и нужно прививаться не позднее чем за три месяца от появления симптомов или лабораторно подтвержденного COVID-19.



Добавить сертификат в приложение "Действие" можно по меньшей мере на 15-й день после обнаружения врачом диагноза "коронавирус", внесенного в ЕСОЗ (электронная система здравоохранения). Документ действует в течение 90 дней.

Напомним, 15 ноября в приложении "Действие" появился COVID-сертификат для людей, выздоровевших после заболевания коронавирусом.

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