Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Украинцы сгенерировали в приложении "Дия" более 300 тыс. сертификатов об излечении от коронавируса

Украинцы сгенерировали в приложении "Дия" более 300 тыс. сертификатов об излечении от коронавируса

26 ноября, 2021 пятница
13:58
Общество дия

В Минздраве сообщили, что в Украине было сгенерировано более 300 тыс. сертификатов об излечении от COVID-19

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"Что касается сертификатов об выздоровлении. Новым документом уже пользуются более 300 тысяч человек, которые успешно загрузили сертификат через Дию. Напомню, его могут получить все, кто недавно переболел COVID-19 и подтвержден врачом диагноз", - пояснила она.

Карчевич отметила, что сертификат об излечении можно только тогда, когда информация о диагнозе COVID-19 внесена в электронную систему здравоохранения.

Документ действует только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 не ранее 105 дней до запуска сертификата и дальше. Ведь по рекомендациям ВОЗ можно и нужно прививаться не позднее чем за три месяца от появления симптомов или лабораторно подтвержденного COVID-19.

Добавить сертификат в приложение "Действие" можно по меньшей мере на 15-й день после обнаружения врачом диагноза "коронавирус", внесенного в ЕСОЗ (электронная система здравоохранения). Документ действует в течение 90 дней.

  • Напомним, 15 ноября в приложении "Действие" появился COVID-сертификат для людей, выздоровевших после заболевания коронавирусом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
новости Украины
Коронавирус
COVID-19
Дія
Читайте также:
Павло Клімкін
25 ноября, 2021 четверг
Путин будет готов на масштабные провокации через 1,5-2 месяца, - Климкин
25 ноября, 2021 четверг
Разведка сообщает, что российская армия деморализована, - нардеп Цымбалюк
Наталка Діденко
25 ноября, 2021 четверг
Украину накроет штормовой ветер и ночные морозы, - синоптик Наталья Диденко
Киев
+2
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.98
    Покупка 26.98
    Продажа 27.24
  • EUR
    Покупка 30.23
    Продажа 30.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
26 ноября
13:53
Зеленский
Зеленский анонсировал контакт Ермака с Кремлем после разговоров с Меркель и Мишелем
13:47
ЕС согласовал пятый пакет санкций против Беларуси, в который вошли 28 человек и организаций
13:46
Вживую
Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон: все подробности онлайн
13:38
Зеленский
Это решение я буду точно принимать с семьей, - Зеленский о втором сроке президентства
13:37
Лукашенко прибыл на границу с Польшей и заявил мигрантам, что не заставит их возвращаться на родину
13:18
Когда Бурба понял, что его идеи были расколоты Россией, он слил информацию о вагнеровцах, - Зеленский
13:10
На экс-руководителя ГУР Бурбу готовили покушение, - Зеленский
12:52
Великобритания заявила, что новый штамм коронавируса - "самый серьезный" среди всех предыдущих
12:30
Мы контролируем наши границы и готовы к эскалации, - Зеленский о возможности вторжения РФ
12:23
Зеленский
"Туда хотят втянуть Рината Ахметова": Зеленский получил информацию о государственном перевороте 1 декабря
12:07
Сильная боль в почках: состояние украинского политзаключенного в России Ялкабова ухудшилось, - Денисова
12:00
С декабря Польша начнет COVID-вакцинацию детей от 5 лет
11:51
В приложении "Дия" появилась опция загрузить COVID-сертификат
11:46
AstraZeneca
В Украине утилизируют 400 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca
11:32
На пресс-марафон Зеленского журналисты будут заходить группами по пять человек: появился порядок проведения встречи
11:23
Обновлено
Смертельное ДТП в Харьковской области: прокуратура рассказала детали
10:57
В Мексике на марше против насилия над женщинами убили троих человек
10:55
Игорь Кузин
Основной риск занесения штамма коронавируса "Дельта" в Украину идет с территории РФ, - Кузин
10:48
лотерея
Powerball разыграет 243 миллиона долларов в эту субботу. Узнайте, как принять участие из Украины
10:38
Ирак эвакуировал из Беларуси более 600 своих граждан
10:16
В Южной Африке обнаружили более 50 случаев нового COVID-штамма
10:06
штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет сильный ветер
09:24
коронавирус
В Украине расширилась "желтая" зона: к ней перешли Тернопольская и Черновицкая области
09:12
Официальный курс: доллар вырос до максимума за пять месяцев
09:05
Дождь с мокрым снегом, заморозки: какой будет погода 26 ноября
08:42
Сутки на фронте: оккупанты 14 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
08:39
штамм коронавируса
В Украине за сутки зафиксировали около 16 тыс. новых случаев COVID-19 и более 600 смертей
08:21
Алексей Арестович
Арестович: Бывший руководитель ГУР Бурба трижды переносил операцию по задержанию вагнеровцев
08:00
Инфографика
Минай - Шахтер
УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу
07:45
Дело "вагнеровцев"
Украинским разведчикам, которые готовили операцию по вагнеровцам, аннулировали загранпаспорта, - "Схемы"
07:43
Невеста Жадана, маленькое черное платье и большая ложь – 5 книг о том, как изменить привычный сценарий
07:24
Алексей Данилов
Данилов: Пока вопрос вторжения российских войск остается открытым, однако Украина готова к войне с РФ
07:00
Украина на ЧМ-2022: где и когда смотреть жеребьевку плей-офф квалификации
2021, четверг
25 ноября
23:58
Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" после позорного поражения в матче с "Ромой"
23:50
"Заря" разгромно проиграла "Роме" и стала последней украинской командой, потерявшей шансы на плей-офф еврокубков
23:10
Зеленский и Меркель обсудили наращивание Россией войск на востоке Украины и кризис на границах ЕС
23:04
Сергей Никифоров
У Зеленского обнародовали список СМИ, допущенных к пресс-марафону президента
22:40
Я собираюсь вернуть энергию, которая была в бою с Кличко - Джошуа попытался запугать Усика перед реваншем
22:38
Украинский фестиваль KISFF вошел в 20 лучших фестивалей короткометражного кино по версии издания MovieMaker
22:34
Эксклюзив
Сергей Фурса
Государство может отдать Коломойскому 8 млрд кубов газа на пике рыночных цен, – инвестбанкир Фурса
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV