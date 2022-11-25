Украинцы сформируют "цепь единства" у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
В течение 9 месяцев полномасштабной войны поставки необходимого оружия странами-членами Альянса и инструктирование военных помогают Вооруженным силам не просто отражать атаки россиян, но и вести успешную борьбу и контрнаступление
30 сентября президент Зеленский подал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке, пишут организаторы акции "Живая цепь Украина-НАТО".
"Украина благодарна всем членам НАТО, которые уже публично поддержали будущее членство Украины в Альянсе! И фактически Украина уже является членом Альянса по уровню взаимодействия по вопросам обороны. Пора засвидетельствовать это документально - принять заявку Украины! В связи с этим, 27 ноября активисты Брюсселя Promote Ukraine планирует построить цепь единства НАТО-Украина в знак благодарности странам-членам НАТО за постоянную поддержку!", - отмечают организаторы акции.
Мероприятие пройдет у штаб-квартиры Блока в Брюсселе 27 ноября с 12:30-15:00.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное