Украинцы сформируют "цепь единства" у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

30 сентября президент Зеленский подал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке, пишут организаторы акции "Живая цепь Украина-НАТО".

"Украина благодарна всем членам НАТО, которые уже публично поддержали будущее членство Украины в Альянсе! И фактически Украина уже является членом Альянса по уровню взаимодействия по вопросам обороны. Пора засвидетельствовать это документально - принять заявку Украины! В связи с этим, 27 ноября активисты Брюсселя Promote Ukraine планирует построить цепь единства НАТО-Украина в знак благодарности странам-членам НАТО за постоянную поддержку!", - отмечают организаторы акции.

Мероприятие пройдет у штаб-квартиры Блока в Брюсселе 27 ноября с 12:30-15:00.