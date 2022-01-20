Украинцы сэкономили не менее 870 км бумаги, пользуясь э-подписью, - Минцифры

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.



"Если поставить воображаемые пачки неиспользованной бумаги, то получится башня высотой не менее 870 км. Это как к украинскому спутнику Сечь-2-30 и еще 21 Эверест или просто 98 Эверестов. Вот такие результаты paperless, если мерить их Эверестами, для наглядности", - сказала заместитель Министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.



Как говорится, в среднем каждый пользователь подписывает онлайн более 800 документов в год. Люди все чаще заключают договоры, подписывают документы и ведут документооборот онлайн.



Минцифра проанализировала статистические данные о деятельности поставщиков электронных доверительных услуг и оценила состояние развития этой сферы на конец 2021 года.



"По данным на конец 2021 года, количество пользователей э-подписи и э-печати выросло почти вдвое — с 6 млн до 10,8 млн. 2,8 млн из них пользуются Дия.Подписью.

В целом граждане получили более 17 млн э-подписей и э-печатей в 2021 году, из которых 5,6 млн Дия.Подпись. Этот показатель в 2,2 раза превысил результаты 2020 года.

В конце 2021 года количество действующих э-подписей, которыми люди продолжают пользоваться, составляет 14,7 млн, из которых 2,7 млн - Дия.Подпись. Это в 1,8 раза больше, чем в 2020 году", – сообщили в пресс-службе.



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