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Украинцы сделают все, чтобы европейцы жили свободно: Зеленский обратился к полякам в годовщину начала Второй мировой войны

1 сентября, 2022 четверг
11:48
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 сентября, обратился к польскому народу в 83-ю годовщину начала Второй мировой войны

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в телеграмме.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 сентября, обратился к народу Польши в годовщину начала Второй мировой войны.

"Дорогой польский народ, братья и сестры! Уже 83 года отделяют нас от того утра, которое поставило Европу и мир на грань гибели. 1 сентября 1939 года около 4 утра польский город Велюнь потерпел страшную бомбардировку. Нацистская Германия пошла войной против всех свободных наций, начав с Польши", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что не будет поколения европейцев, которые забудут, что такое нацизм и за что привлечены к ответственности нацистские палачи.

Владимир Зеленский сказал, что вся Европа верила, что война больше не повторится, но Россия развязала полномасштабную войну 24 февраля на территории Украины.

"Люди верили, что удастся избежать повторения тех страшных преступлений и столь жестокой войны. Но снова было такое утро. Только уже 24 февраля 2022 года, когда бомбы и ракеты ударили по мирным городам. Снова идеология ненависти пытается захватить пространство в Европе путем массовых убийств и террора. Повторяется Велюнь – в Харькове, в Николаеве, в городах Донбасса, в Мариуполе. Повторились сожженные города и села. Повторилась Катынь – в Оленовке.

Также Зеленский отметил, что с первой минуты полномасштабного вторжения России в Украину наше государство получает помощь от европейских стран, которые стали мощным тылом и делают все, чтобы помочь нам одержать победу.

"Мы сделаем все, чтобы украинцы, поляки и все народы Европы жили свободно. Чтобы каждое поколение наших народов, всех европейцев и людей вообще помнило, что нес рашизм и за что будут наказаны рашистские палачи. Мы сделаем все, чтобы утро 1 сентября, утро 22 июня и утро 24 февраля не повторялись. Никогда снова. Мы сделаем все, чтобы ненависть окончательно проиграла", - подытожил Президент.

  • Украина в августе получила рекордный объем международной финансовой помощи в размере $4,6 млрд.

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