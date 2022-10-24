Украинцы считают Польшу наиболее дружественной, а Венгрию зачислили в стан "враждебных" стран, – опрос
По мнению украинцев, наиболее дружественными к нашей стране сегодня явлются Польша, Литва, Великобритания, США и Канада
Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованного социологической группой "Рейтинг".
По итогам опроса, "однозначно дружественной" Польшу назвали 86% опрошенных, "скорее дружественной" – 11%. 21% респондентов оценил Польшу как нейтральную к Украине.
Литву и Великобританию назвали "однозначно дружественной" по 70% опрошенных, "скорее дружественной" Литву считают 19%, а Великобританию – 20% украинцев, по 5% считают эти страны нейтральными.
США "однозначно дружественной" страной считают 65% украинцев, а Канаду – 55%. "Скорее дружественной" – 26% и 31% соответственно.
Также дружественными украинцы считают Финляндию, Швецию, Данию, Францию, Швейцарию, Германию, Японию. Около половины опрошенных считают дружественными Турцию и Казахстан, а около 40% считают эти две страны нейтральными по отношению к Украине.
Что касается Китая, то украинцы в основном считают его нейтральной страной – такой ответ избрали 63% респондентов. Венгрия "перешла" в состояние "враждебных" - таковой ее считают 41%, нейтральной - 26%, а дружественной - 21%.
Беларусь (85%) и Россию (97%) украинцы считают абсолютно враждебными странами.
В последние месяцы украинцы изменили к лучшему отношение к Канаде, Польше, Литве, Великобритании и США. Не изменилось отношение к Франции. В свою очередь выросло нейтральное отношение к Турции, а еще сохраняется тенденция ухудшения отношения к Китаю.
Опрос проводился 8-9 октября 2022 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 3,1%.
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