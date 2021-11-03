Украинцы считают недопустимым вмешательство власти в работу СМИ, - опрос

Только 5,6% опрошенных считают ограничения работы СМИ допустимыми, а треть - 33,8% соглашаются с ними только в интересах нацбезопасности, если нужно предотвратить угрозы для страны. Соответствующие результаты показал опрос Центра Разумкова "Отношение граждан Украины к отношениям власти и СМИ (октябрь 2021 года)", проведенный по заказу OBOZREVATEL.



В качестве примера приведен публичный конфликт, недавно возникший между Офисом президента и рядом СМИ, в частности Суспильным ТВ, Студией Савика Шустера и другими, обвинившими власть в цензуре и давлении. Однако Офисом президента эти обвинения были отвергнуты. Большинство опрошенных ничего не знают об этом конфликте (42,7%) или не могут определиться со своим отношением к нему (12,3%). 36,1% респондентов в этом споре больше доверяют журналистам, а 8,7% больше доверяют властям.









Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.