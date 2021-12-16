"Украинцы считали, что не может быть войны": Зеленский заявил, что именно РФ "прокладывает сложный путь Украины в НАТО"

Об этом он заявил во время совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Еспресо.TV.



"На протяжении многих лет Украина видит себя в альянсе безопасности. Самый высокий процент людей, поддерживающих членство государства в НАТО появился после начала войны, в 2014 году, и оккупации Крыма", - сказал президент.



Зеленский считает, что в 2014 году общество Украины было разделено.



"50% считали, что это очень важный альянс для украинцев, 50% считали, что у нас такое хорошее соседство, что зачем нам это нужно и никогда не может быть какой-либо эскалации или оккупации, и точно не может быть войны, потому что есть общая история", - заявил он.



По мнению президента, Россия подтолкнула Украину к НАТО.



"Я считаю, что именно Россия прокладывает сложный путь Украины в НАТО. Украина – великое государство и показывает, что крепость ее армии на высоком уровне".



По словам Зеленского, Россия стремится дестабильнировать ситуацию на границе с НАТО и заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.



"Происходящее на временно оккупированном полуострове Крым, на Донбассе, вокруг границ Украины и в Черном и Азовском морях следует рассматривать в комплексе с другими гибридными элементами, которые российская сторона использует для шантажа и давления на наше государство и на демократию", - сказал президент.



Зеленский объяснил, что речь идет об использовании мигрантов как оружия, создании искусственного энергетического кризиса, распространении волн дезинформации и осуществлении кибератак. Он назвал перечисленное элементами по дестабилизации ситуации безопасности в Европе.



Президент заверил, что евроатлантический курс остается постоянным, а его поддержка в государстве растет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий , что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.

15 декабря Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил , что Россия не имеет права диктовать Украине и Грузии выбор вступления в НАТО.