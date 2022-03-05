Украинцы сбили над Краматорском вражескую ракету. Видео
Украинские военные сбили вражескую ракету РФ над Краматорском
Видео в Telegram распространил "Последний блокпост".
Российские военные пытались обстрелять Краматорск, расположенный в Донецкой области, с воздуха. Украинские военные отработали надежно и сумели отразить удар с помощью ПВО.
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