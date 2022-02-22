Украинцы сами должны решать, как должна развиваться их страна, - Кличко о решении РФ признать "Л/ДНР"

Об этом в своем обращении заявил мэр Киева Виталий Кличко.



"Россия фактически объявила Украине войну. В Донецке и Луганске куча российских войск, двигавших туда всю ночь. Оперативно после выступления Путина и признания им аббревиатурных образований зашла орда, называющая себя "миротворцами". Агрессоры - миротворцы? Бессмыслица. И пренебрежение международным правом и суверенитет независимых стран. Цинично и неадекватно правитель России поставил под сомнение существование Украинского государства и украинского народа Замечу: Русь была Киевской, а Киев - величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва", - сказал Виталий Кличко.



Он уточнил, что Украина избрала свой путь и свое будущее, которое связано не с Российской империей, а с цивилизованным демократическим сообществом стран.



"За этот выбор мы заплатили высокую цену. И отстаиваем его уже 8 лет, отражая российскую агрессию. Мы не боимся и будем бороться дальше. Мы верим в наши Вооруженные Силы. Мы создаем территориальную оборону. Мы объединяемся перед угрозой. Объединяемся независимо от политических убеждений, симпатий или эмоций Мы должны быть единым фронтом На нашей стороне справедливость и правда Мы у себя дома, и нам решать, как должна развиваться наша страна Это испытания, через которые мы должны пройти Решительно все вместе с холодным умом и выдержкой. Чтобы сохранить государство. Чтобы Украина стала сильной и успешной", – добавил мэр столицы.



Как отметил Кличко, партнеры Украины должны ввести весь пакет санкций против агрессора, согласованный странами ЕС и НАТО.



"Мы благодарим лидеров тех государств, которые уже заявили о готовности применить санкции. Времени на разговоры нет. Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокации и ложь, имперские амбиции нужно остановить. Потому что аппетиты агрессора будут расти. И не только в отношении Украины", - подчеркнул Кличко .



Он также напомнил, что побеждают не только силой, но и духом. И украинцы это доказывали не раз.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко призвал мир поддержать Украину на фоне угрозы нового российского вторжения.

В Киеве на уровне КГГА создали специальные комиссии по эвакуации населения в случае чрезвычайной ситуации.