Украинцы с оккупированных территорий должны понимать, что РФ попытается отправить их на убой, - экскомандир полка "Азов" Жорин

Об этом в эфире Еспресо заявил экскомандир полка "Азов" Максим Жорин.

"Дело в том, что россияне действительно испытывают кадровые проблемы, есть огромное количество россиян, которые отказываются ехать на войну в Украину. Для того чтобы не углублять этот кризис в своей армии, то украинцы, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях, должны четко знать и понимать, что россияне будут пытаться их мобилизовать", – сказал он.

По мнению Жорина, россияне украинцами будут "затыкать дыры на фронте".

"Отправлять их именно как мясо, безусловно, что никакого обеспечения адекватного для этих подразделений никогда не будет, но затыкать дыры, отправлять на убой - этим россияне как раз будут заниматься. Проживающие на оккупированных территориях должны четко осознавать, что такая ситуация может их затронуть, потому что россияне именно за счет этого ресурса планируют в ближайшее время проблемные места затыкать", - подытожил он.