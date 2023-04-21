Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ .

"Мы видим рост количества продаж препаратов, касающихся проблем с психическим здоровьем. Люди часто покупают успокаивающие, снотворные. И это растет с начала войны. Мы видим месяц до месяца рост продаж этих препаратов, и здесь мы также обращаемся ко всем людям с тем, чтобы не спешить покупать эти препараты. Обычно нужно проконсультироваться с семейным врачом. В первую очередь с психологом, и есть ряд методик, которые позволят улучшить свое психическое здоровье без применения медикаментозного лечения", - сказал Ляшко.

Министр отметил, что еще с советских времен в обществе была сформирована стигма по обращению к психологу или психиатру, но в американской и европейской культуре психолог является нормой. По его словам, в Украине это тоже должно стать нормой, особенно после полномасштабного вторжения.