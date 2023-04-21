Украинцы с начала войны начали покупать много успокоительных: в Минздраве просят совещаться с врачами
В Министерстве здравоохранения наблюдают рост продаж препаратов для психического здоровья
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ .
"Мы видим рост количества продаж препаратов, касающихся проблем с психическим здоровьем. Люди часто покупают успокаивающие, снотворные. И это растет с начала войны. Мы видим месяц до месяца рост продаж этих препаратов, и здесь мы также обращаемся ко всем людям с тем, чтобы не спешить покупать эти препараты. Обычно нужно проконсультироваться с семейным врачом. В первую очередь с психологом, и есть ряд методик, которые позволят улучшить свое психическое здоровье без применения медикаментозного лечения", - сказал Ляшко.
Министр отметил, что еще с советских времен в обществе была сформирована стигма по обращению к психологу или психиатру, но в американской и европейской культуре психолог является нормой. По его словам, в Украине это тоже должно стать нормой, особенно после полномасштабного вторжения.
- Министерство здравоохранения ранее публиковало список "горячих линий" психологической поддержки.
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