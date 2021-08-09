Украинцы с 7 августа могут без ограничений пересекать границу с Венгрией, но есть исключения
Украинцы с 7 августа могут без ограничений пересекать границу с Венгрией за исключением авиационного сообщения
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
"С 7 августа 2021 граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для въезда граждан в Венгрию остаются требования, определенные Кодексом Шенгенских границ, то есть наличие биометрического паспорта или визы, медицинской страховки, действующей на территории Европы, а также финансового обеспечения.
При этом исключением является въезд в Венгрию авиационным транспортом, в том числе дополнительно требуется отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации.
Кроме того, по информации ГПСУ, для транзитного проезда страной представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения, в зависимости от требований конкретной страны.
В пресс-службе также предупредили, что венгерские компетентные органы налагают административные штрафы на иностранцев, которые превысили разрешенный срок пребывания в странах Шенгенской зоны до введения этими странами карантинных мероприятий. Штраф может составлять от 5 до 50 тыс. форинтов ($ 15-150).
Если срок пребывания в странах Шенгенской зоны закончился после введения этими странами карантинных мероприятий во избежание штрафа, граждане должна документально доказать венгерским органам, что они находились в карантине, либо документы на продление срока разрешения были представлены в соответствующий орган. Однако каждый отдельный случай подлежит проверке и будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
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