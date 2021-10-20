Украинцы с 2022 получат личные онлайн кабинеты для контроля пенсионных накоплений
Правительство с 2022 года запустит личные онлайн кабинеты для планирования и контроля пенсионных накоплений
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, Минсоцполитики и Министерство цифровой трансформации успешно завершили пилотный проект по запуску личного электронного кабинета для получения социальной помощи и контроля ее назначения.
В частности, правительство создало единый социальный реестр, содержащий всю информацию о человеке. На базе этого реестра будет консолидироваться "пенсионная история" человека, то есть информация и документы о формировании ее пенсии в солидарной и обязательной накопительной пенсионных системах.
В пресс-службе отметили, что промышленная эксплуатация системы начнется в 2022 году.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, человек получит удобный инструмент для планирования и контроля своего пенсионного будущего.
"Этот инструмент является универсальным, поэтому пока депутаты и эксперты согласовывают последние детали законопроектов, регулирующие внедрение обязательной накопительной пенсионной системы, правительство строит необходимую технологическую инфраструктуру", - цитирует пресс-служба слова Лазебной.
Отмечается, что в своем личном кабинете лицо сможет выбрать себе пенсионный фонд для накоплений, изменить его, а также видеть и контролировать объем своих пенсионных накоплений, уплаченные взносы, полученный инвестиционный доход, выплаты и тому подобное.
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