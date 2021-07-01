Украинцы с 1 июля начнут платить налог на недвижимость

Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы (ГНС).



Согласно разъяснению, уведомления-решения об уплате налога на недвижимость с платежными реквизитами украинцы должны были получить до 1 июля 2021 года.



Отмечается, что в 2021 году налог на недвижимость составит 4723 грн, исходя из установленного на 1 января 2020 года размера минимальной заработной платы. Счет при этом будет выставлен за прошлый год.

Налог будет начисляться на каждый квадратный метр сверх нормы в 60 кв. м для квартиры или квартир независимо от их количества и 120 кв. м дома или домов также независимо от их количества. Для различных типов недвижимости, а также их долей норма составляет 180 кв. м.



Отмечается, что налог на недвижимость в 2021 году должны уплатить физические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами жилой или нежилой недвижимости. За несовершеннолетних детей-владельцев недвижимости налог должны заплатить их родители или опекуны.



В Налоговой также объяснили механизм определения плательщика налога за недвижимость, если она находится в совместной собственности. Так, если объект недвижимости находится в общей долевой собственности нескольких лиц, налогоплательщиком является каждое лицо за принадлежащую ему долю. Если объект недвижимости находится в общей совместной собственности нескольких лиц, но не разделен в натуре, плательщиком налога является один из владельцев, определенный по согласию, если иное не установлено судом. В случае, если недвижимость находится в общей совместной собственности и разделена в натуре, плательщиком налога является каждое из лиц за принадлежащую ему долю.



Льготы по налогу для физлиц применяться к объектам налогообложения, если их площадь превышает пятикратный размер необлагаемой площади: для квартиры - 300 кв. м., для жилого дома - 600 кв. м, для различных типов объектов жилой недвижимости - 900 кв. м.



Также льготы не будут начисляться на недвижимость, которую владельцы сдают в аренду, лизинг, ссуду или используют для бизнеса. Так, на льготы не имеют права физлица-предприниматели (ФЛП), которые отметили свое жилье как налоговый адрес и работают в собственной квартире или доме.



Сумма налога исчисляется исходя из общей площади каждого из объектов недвижимости и соответствующей ставки налога.



В разъяснении отмечается, что если налогоплательщик не получил уведомление-решение из-за несоответствия налогового адреса с фактическим местом проживания, он должен немедленно обратиться в налоговый орган по месту регистрации для уплаты налога.