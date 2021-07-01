Украинцы с 1 июля могут легально продавать и покупать сельскохозяйственные земли

Об этом говорится в законе №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".



Документ отменяет действие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Предполагается, что в первые два года после принятия закона будет действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки.

С 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физических лиц. В это время юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения. С 2024 ограничения для них составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено нынешним проектом.

Согласно закону, продажа государственной земли и земли, находящейся в коммунальной собственности, запрещено.



Иностранцы смогут покупать сельскохозяйственные земли в Украине в случае принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме. Сейчас дата его проведения неизвестна.



Преимущественное право на покупку сельскохозяйственной участка получит ее арендатор.



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