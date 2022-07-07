Украинцы решат судьбу герба СССР на Родине-матери: стартовал опрос в "Дии"
В приложении "Дия" 7 июля начали опрос о судьбе герба СССР на щите Родины-матери в Киеве
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в телеграмме .
Он отметил, что Родина-мать является самой высокой скульптурой в Европе. Однако на ее щите до сих пор есть герб СССР.
"После начала полномасштабной войны процесс декоммунизации активизировался. Поэтому Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении "Дия" относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом. Опрос продлится две недели", - подчеркнул он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 34.99Продажа 36.31
- Актуальное
- Важное