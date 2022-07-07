Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в телеграмме .

Он отметил, что Родина-мать является самой высокой скульптурой в Европе. Однако на ее щите до сих пор есть герб СССР.

"После начала полномасштабной войны процесс декоммунизации активизировался. Поэтому Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении "Дия" относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом. Опрос продлится две недели", - подчеркнул он.

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