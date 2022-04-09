Украинцы разбили 20% российской армии, – источник в Пентагоне

Об этом пишет ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.



По словам чиновника, общие потери России – включая военные, боеприпасы и технику – составляют от 15 до 20% боевой мощи, которую она выделила для вторжения в Украину.



Также чиновник сказал, что часть выведенных российских войск сейчас пробирается в российские города Белгород и Валуйки, к северо-западу от Донбасса. Но нет "никаких признаков", что там ждут новые войска их присоединения.



Пока российские БТГ, понесшие потери, "изучают вариант" объединения и восстановления для формирования новых подразделений.



По словам чиновника, Россия также стремится набрать более 60 тысяч призывников и резервистов.



После возобновления российских БТГ "вероятным направлением действий будет активное движение на Донбасс", – сказал чиновник.

На Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток, 8 апреля, было успешно отбито 7 атак врага