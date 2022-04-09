Украинцы разбили 20% российской армии, – источник в Пентагоне
В Министерстве обороны США сообщают, что украинская армия разбила около 20% вражеских сил, которые РФ выделили для вторжения в Украину.
Об этом пишет ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.
По словам чиновника, общие потери России – включая военные, боеприпасы и технику – составляют от 15 до 20% боевой мощи, которую она выделила для вторжения в Украину.
Также чиновник сказал, что часть выведенных российских войск сейчас пробирается в российские города Белгород и Валуйки, к северо-западу от Донбасса. Но нет "никаких признаков", что там ждут новые войска их присоединения.
Пока российские БТГ, понесшие потери, "изучают вариант" объединения и восстановления для формирования новых подразделений.
По словам чиновника, Россия также стремится набрать более 60 тысяч призывников и резервистов.
После возобновления российских БТГ "вероятным направлением действий будет активное движение на Донбасс", – сказал чиновник.
- На Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток, 8 апреля, было успешно отбито 7 атак врага
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.62
- Актуальное
- Важное