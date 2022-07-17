По вашему мнению, зачем Россия прибегает к ракетным ударам, зачем бьет по гражданским объектам, зачем использует оружие таким варварским способом, против гражданских. Понимаем, что могут быть какие-то политические цели, но все равно это варварство, сравнимое с преступлениями нацистов.

С самого начала войны россияне используют стратегию геноцида, уничтожая гражданское население Украины. Примерами являются Мариуполь, а до того Буча и Ирпень, сейчас эти города, которые пытаются уничтожить вне досягаемости войска, ударяя ракетами по Кременчугу, и по Львову, и когда-то Луцку, Киеву, сейчас по Виннице. Они используют ракетный террор, которым хотят заставить украинцев поддаться этой агрессии, чтобы сломить волю сопротивления украинского народа против российской агрессии. Они уверены, что этими гражданскими убийствами убедят вашего президента поддаться давлению, чтобы он, заботясь о жизни украинцев, принял российские условия. Такова их цель и поэтому они уничтожают невинных людей с таким зверством, которое можно приравнять к временам нацизма.

Как далеко они могут в этом зайти? Понимаем также, если террор используют как средство, как инструмент, например, для попыток сломить политическую волю, то они могут пойти очень далеко, но насколько далеко, по вашему мнению?

То есть вы думаете, что они могли бы дальше пойти, если бы захотели применить ядерное оружие, оружие массового поражения? Имею такое мнение и надеюсь, что никогда до этого не дойдет, потому что использование оружия массового поражения и ядерного оружия против украинцев вызвало бы реакцию мира, которая повлекла бы за собой полную изоляцию России на международной арене. Однако россияне будут применять ракеты разного типа для террора против гражданского населения настолько долго, насколько им этих ракет хватит. А у них этих ракет еще много, и так долго будут стрелять по городам, по невинным людям, безоружным людям, как долго им будет хватать ракет. Они считают, что эта стратегия очень действенная и что таким образом они сломят волю украинского народа. Однако, по моему мнению, те расчеты, которые делает кремль, являются ложными и несоответственными и, что хорошо видно, воли украинской не сломят.

Я верю в то, что китайцы будут последовательны и будут следить, чтобы Путин не использовал ядерное оружие ни в коем случае. Ибо начало использования ядерного оружия Путиным стало бы началом апокалипсиса.

Соглашаюсь с вами, но как вы оцениваете российскую стратегию и стратегию украинскую. Насколько понимаю, русский блицкриг, к счастью, рассыпался. Но, к сожалению, понимаем, что большой ценой с нашей стороны. Как сейчас это будет выглядеть.

Вы платите очень высокую цену за эту войну, но это цена, которую вы платите за защиту Родины, и у вас есть Герои. Я думаю, что нет цены за свободу и независимость. Россияне совершили большую ошибку, это самая большая ошибка в истории России 21 века – война с Украиной. Путин очень просчитался, не думая, что Украина будет обороняться, думая, что в Украине все будет быстро. Это компрометация не только Путина и политической кремлевской элиты, но так же и компрометация российской армии. Все мы полагали, что русская армия сильна, мощна, современна. На полях Украины украинская армия обнажила российскую армию. И с точки зрения военной украинская армия разбила русскую армию. Российская армия несет нереальные потери, ни на одном из направлений россияне практически не преуспели. Россияне истощают свои войска в бездумных атаках на хорошо подготовленные позиции обороны украинцев. Конечно, пусть атакуют и пусть истощают, пусть армия полностью потеряет силу. По моему мнению, через несколько дней российскую армию будет ждать кризис. Она уже находится в кризисе, который лишил ее возможности ведения наступательной операции. Те отдельные атаки на Донбассе не имеют никакого значения, поскольку операция, которую проводили украинцы в районе Донбасса или Донбасской дуги - это был стратегический шедевр. Почему так говорю? Потому что украинцы втянули в эту Донбасскую дугу основные силы российской армии и с 3 апреля их там избивали, россияне бездумно атаковали позиции, не будучи подготовленными, они гибли массово. И те потери, которые россияне понесли во время форсирования Сиверского Донца, под Изюмом, под Северодонецком, под Бахмутом, свидетельствуют о том, что российская армия неподготовлена, а сейчас лишена боевой способности украинской армией, идеально проведшей оборонительную операцию. Считаю, что россияне на других направлениях, в частности, на Харьковском, будут только обороняться, чтобы украинские войска случайно не перешли границу с Россией, чтобы не выбросили россиян из Харьковской области совсем. А на Южном, Херсонском, Запорожском россияне сейчас очень боятся наступательной операции украинской армии, которая подходит к Херсону, вероятно, готовится к форсированию Днепра и удару в направлении Крыма и Мелитополя, чтобы отрезать Россию от наземного сообщения с Крымом. Однако чтобы это удалось украинской армии, то подрывают основы операции российской армии на Донбассе. И тогда это уже будет полное поражение русской армии. Так оно и будет.

Но это требует средств. То есть ракет, хаймарсов, танков и так далее. Речь идет о том, что последние пару недель мы получили хаймарсы и довольно активно начали уничтожать российские командные центры, например в Херсонской области. Каких средств это все потребовало бы?

Тех средств, которые сейчас попадают в Украину, мало. Это капля в море потребностей. Надо усилить интенсивнее, члены НАТО должны действовать совместно и комплексно, чтобы предоставлять Украине все то, что можно Украине дать. Украинские солдаты после учений хорошо воюют, хорошо используют оборудование, но хотят этого оборудования больше. Хорошо это видно по эффекту от ударов хаймарсами по складам в Новой Каховке и других местах, где уничтожают командные пункты, парализуют россиянам командование, а это ключ к успеху в операциях. Делают логистику россиян неуправляемой, жгут склады оружия, у русских нечем будет воевать на фронте, если украинская армия будет так уничтожать их запасы. Это очень хорошая стратегия. Однако, как вы и говорили, нужно больше, нужно больше хаймарсов, больше ракет, больше гаубиц, танков и всего того, чем украинские солдаты будут бороться против российской агрессии. Но сейчас это должен быть четкий ответ от НАТО, ответ политический, который будет подчеркивать необходимость увеличения усилий для поддержки Украины, чтобы Украина справилась до осени и освободила по крайней мере Херсонскую и Запорожскую области. Считаю, что это должно быть основной целью.

Но с другой стороны, мы понимаем, что оружие приезжает с Запада, и возникает вопрос, что остается на складах на континенте и в Соединенных Штатах. Потому что мы понимаем, что получили мы от Польши, спасибо за это очень танки и "крабы". С другой стороны, мы не получили, например, абрамсов и так далее, то есть современных танков. Итак, вопрос, что сейчас остается на складах на континенте и где еще можем что-нибудь найти?

Прежде всего поставим вопрос, грозит ли Европе война с Россией. По моему мнению – нет. Потому что украинская армия так шокировала и уничтожила российскую армию, что россияне сейчас боятся эту войну с Украиной проиграть. Итак, даже не думают, о том, чтобы напасть на Польшу или на Литву, потому что не имеют столько войска и не имеют сил, чтобы с кем-нибудь начинать очередную авантюру. Поэтому сейчас украинцы сражаются во имя всей Европы. На вас лежит сейчас вся тяжесть войны с Россией. Нам ничего не угрожает, поэтому все, что имеем и можем вам дать, нужно вам дать. Вы боретесь за нас. Европа должна это понять, что вы боретесь во имя Европы и за наши интересы, за нашу свободу. И, чтобы могли эффективно бороться, вам нужно оружие и амуниция. Надо вычистить склады, нужно дать все, что только можно дать. Испания приняла решение о передаче вам Леопардов-24, есть еще несколько стран в Европе, имеющих такие танки. Если есть решение одного государства, думаю, несколько других государств, имеющих Леопарды, должны вам их передать. Это хорошие танки и эффективные, знаю эти танки, потому что я танкист. Поэтому рекомендовал бы, чтобы все страны-члены НАТО, имеющие эти танки, сделали такой же жест, как делает Испания, передавая вам танки Леопард. Речь идет также и о другом оборудовании, но таком, которое позволит вам сейчас перейти к наступлению. Потому что самое время для наступления, а чтобы вы могли его эффективно проводить, требуется хорошее оборудование, как, например, Леопарды.

Но офензива возможна в июле, августе и сентябре более-менее, потому что понимаем, что потом начинается сезон дождей.

Дожди уже начинаются и через несколько недель будут дожди. Поэтому условия проведения офензивы будут очень ограничены. И я полностью утверждаю, что направлением для проведения офензивы, направлением, которое сможет обеспечить более длинную офензиву, является южное направление, Херсонско-Мелитопольское. Потому что на северном направлении у вас идет дождь, поэтому через несколько недель эту местность будет трудно пройти украинским войскам, а российским будет удобно обороняться. Поэтому нужно ударить на юге, там сухо и еще будет сухо, чтобы обрезать крылья русской армии с юга, а затем с юга ударить на Донбасс и разбить русскую армию. И держать курс в Крым.

Но имеем также сложное положение, речь идет прежде всего о нашей столице – Киеве. Чувствуем, что может быть использована Беларусь как плацдарм для новой атаки России на Киев или Волынь, Полесье. Возможно, у них не будет много средств, речь идет о солдатах. Но самым важным для них было бы оттянуть наши войска с направления, например, Южного. Не только войска, но и ракеты, хаймарсы и так далее.

Беларусь и Приднестровье очень сдерживают ваши войска, потому что на границе с Беларусью, на Полесье держите свое войско, которое было бы нужно на Донбассе или в районе Харькова. Также держите войска в районе Приднестровья, которые были бы нужны под Херсоном. Но, к сожалению, те войска угрожают вам, хоть я и утверждаю, что Лукашенко не нападет на Украину, потому что Лукашенко боится одной вещи – что в случае, если бы напал на Украину, отсюда придут солдаты-белорусы, воюющие на стороне Украины, и эти солдаты пойдут в Беларусь и поднимут восстание против Лукашенко и против России, там очень сильные антироссийские настроения и с большой поддержкой Украины. Поэтому у Лукашенко очень сложная атмосфера, и в армии тоже. Он осознает, что если начнет войну с Украиной, это будет его конец. Поэтому очень колеблется с таким решением. В то же время за плечом Беларуси есть российская армия, использующая аэродромы, логистические базы, поставки, оборудование белорусской армии для того, чтобы готовить новые элементы для борьбы в Украине. На мой взгляд, у россиян нет сегодня военного потенциала, который позволил бы наступление на Киев. Уже однажды россияне попытались уничтожить дотла Киевскую и Житомирскую области, Черниговскую. Похоже, что нет дороги назад, потому что россияне не имеют сил, чтобы вести наступательные операции. А те войска, которые сейчас формируют на нескольких полигонах западного района, есть для того, чтобы укрепить оборону на территории, которые к тому времени получили, потому что россияне боятся вашей офензивы, потому что Ваш президент Зеленский хочет отбить все утраченные территории, включая Донецкую и Луганскую области.

Господин генерал, я так думаю, что Россия не будет атаковать сейчас Литву и Польшу, речь идет о так называемом Сувалкском коридоре, речь идет о коридоре в Калининград или Кенигсберг.

У них нет возможностей, чтобы совершать какие-либо атаки. В Калининградской области, или в области Крулевецкой, Крулевец звучит лучше, потому что это такое польское название. В Крулевце нет уже войска, потому что все это войско и оборудование отправили на фронт. 11-й армейский корпус, стоявший в Калининграде, до недавнего времени воевал под Северодонецком. И сейчас, выброшенный из боев, восстанавливает силы из-за очень больших потерь. В Крулевецкой области практически нет уже войска, немного новобранцев разве что есть. Также не знаю, чем должны русские нас и Литву атаковать. На мой взгляд, не имеют шансов. А вступление в противостояние с НАТО было бы концом России.

Господин генерал, хотел бы спросить, а на что в этот момент рассчитывает Путин. Почему не пытается как-то договариваться, почему не ищет оправданий для выхода с оккупированных территорий?

У него сейчас две цели. Первая – удержать полученные территории, потому что показал россиянам, что он их, мол, получил в рамках денацификации Украины. Выход сейчас с этих территорий будет его полным поражением, потеряет все в глазах россиян, а россияне в нем разочаровались бы. Второе – я в это не верю, но российская дипломатия в некоторых столицах делает попытки убедить вас, убедить Зеленского прийти к мирным переговорам, которые проходили бы на условиях России или каких-то компромиссов. Потому что Путин понял, что ушел слишком далеко, что ему грозит большое поражение, большая компрометация, которая заставит его потерять лицо. Поэтому, по моему мнению, его дипломаты ездят по миру и ищут варианты, которые могли бы убедить Зеленского и вас уступить. Но вам нельзя уступать, вам отступать назад нельзя. Вы имели пример в 14-м году, когда вас принудили к этому перемирию с сепаратистами, когда была унижена Украина. Франция и Германия унизили Украину. Второй раз не дайте себя унизить, нельзя уступать россиянам и никому, кто их поддерживает. Цена, которую платите за эту войну, настолько высока, что нельзя об этом забыть. И здесь нет места уже для переговорыов, нет места для компромиссов, нет места для уступок. Путин должен убраться из Украины, если сам не уберется, мир вам поможет его преодолеть.

Мы знаем о традициях русского войска, о том, что они не считают своих трупов, трупов своих солдат. Но сейчас, в 21 веке, это наверняка является важнейшим вопросом, как вы оцениваете уровень абсорбции трупов в российском обществе. Очевидно, вы не социолог, но 10 тысяч – это одно дело, а почти 50 тысяч – это несколько другое.

Я с самого начала войны говорю, что самой большой проблемой являются российские командиры. Они думали, что в 21 веке можно иметь такое бесчеловечное отношение к своим солдатам. Они трактуют их как пушечное мясо, как при Сталине. Похоже, что интеллектуально Путин близок к Сталину, интеллектуально. И он так понимает войну: не важно, какова цена, важна цель. Российские командиры по стратегии Путина жертвуют своими солдатами. Как солдат, как командир, я бы на такое никогда не согласился. Я этих командиров российских не понимаю, потому что потери, которые они понесут в бездумных боях, в тех штурмах Мариуполя, Северодонецка, это большая бездумность и некомпетентность этих командиров, просто компрометация. Это люди без чести, без достоинства, потому что они дают приказы на убийство гражданских, они бомбят города, села, где убивают невинных людей. Это самый большой недостаток российской армии – командиры, воспитываемые Путином, которые должны быть бездумными автоматами, машинами для убийства вас и, как оказывается, своих солдат тоже.

Как вы думаете, какие важнейшие ошибки, возможно методологические или обоснованные проблемы имеет российская армия? То есть, с одной стороны это такая большая советская армия, а с другой стороны, понимаем, что они пытаются сейчас играть с современным оборудованием. Речь идет о тех же Орланах.

Орланы не являются преимуществом, похоже на то, что вы имеете успехи и уничтожили уже много тех Орланов, и будете уничтожать. Вы также имеете много дронов, которые используете для разных целей. Это, я бы сказал, золотой век дронов, эта война показывает возможности дронов, и обе стороны ими пользуются. Но это не преимущество. Проблемой России является то, что они не были готовы к войне, не были готовы к борьбе современными методами. Похоже, что они были готовы к ведению войны традиционными методами, по примеру Второй мировой войны. И то, что встретили на полях в Украине, было для них большим шоком, украинская армия разбила их лучшую армию. 1-я гвардейская танковая армия, элитарные войска русской армии были разбиты на полях Украины. Большей исторической компрометации, такого исторического поражения не ожидали. А украинцы 1-ю гвардейскую танковую армию, гордость Путина, гордость российских командиров разбили. Это было невероятно, потому что все мы военные в НАТО смотрели на эту 1-ю гвардейскую танковую армию с такой завистью, что она так прекрасна, боевая, идеально оснащенная, современная, натренированная армия. Оказалось, что это только миф. Вы очень быстро на первых неделях войны разобрались с этой гордостью Путина.

Должен сказать, что вам удалось забрать своих людей из Ирака, за что вас отметили орденом, почти без погибших. Тогда погиб только один ваш солдат, но в автомобильной аварии. Как вам это удалось? Но речь идет, например, о попытке сравнения стратегии НАТО, стратегии российской и украинской.

Возвращаясь в Ирак, я имел удовольствие иметь в составе дивизии бригаду из Украины. Бригада была из Одессы, ее командиром был генерал Попко. Очень хорошее войско, участвовавшие в морских операциях, достойные солдаты. Прежде всего в своей тактике и операционной стратегии, которую я использовал в Ираке, я считал, что моя операционная активность является гарантией безопасности. Я ходил с войском в поле в пустыню, искал мятежников, не дожидаясь, пока они будут нас атаковать. Я их атаковал, я все время терроризировал их своими активными действиями. Поэтому говорю, что моя активность операционная была гарантией моей безопасности. И никто из боевой дивизии, обладавшей высокой активностью, не погиб. Тактика, которую применяют россияне - бездарная тактика родом из Второй мировой войны. Я с восторгом смотрю на то, как управляют ваши командиры. Очень заметно, что у ваших подразделений достаточно эластичности, гибкости в деятельности. Прежде всего, можете оборонять районы не из мест, подготовленных для того и хорошо подходящих. Например, защита Киева когда-то в начале, пригород Киева, привела к тому, что россияне там имели большие потери. Возьмите хотя бы колонну, разбитую под Броварами, к востоку от Киева. Это место обороны, в котором стоило становиться, где известно, что россияне тех мест не получат, а будут нести большие потери. В районах, где надо отступить, отходите, делаете отскок, действуете гибко, атакуете, обходите российские позиции по бокам, хорошо их узнаете, четко указываете цели для артиллерии, выводите из строя оборудование россиян. На мой взгляд, вашим преимуществом является гибкость командования, ваши командиры управляют очень гибко. И нет такого, что командир руководит операцией из Киева, наоборот, командиры имеют высокий уровень самостоятельности, это такая децентрализация командования, это записано в НАТО, и так должно быть, что каждый командир имеет право на инициативу, каждый командир должен иметь право на принятие решений. И вы это применяете. И мне кажется, что рядом с геройством ваших людей на первом месте, благодаря этой децентрализации командования, вы сейчас бьете российскую армию, которая управляется централизованно, где высокий генерал руководит всеми, именно поэтому в этой войне они получают поражение за поражением.

Интересная тема, господин генерал. До сих пор я не понимаю, кто сейчас руководит русской армией. Ибо уже не видно того грозного на словах Герасимова, столь же сильно видно Шойгу и так далее. Что-нибудь изменилось?

Вы заметили, что нет в медиа ни Шойгу, ни Герасимова, многих других нет. Еще в начале войны, первые два месяца, они очень часто выступали и рассказывали о мегавойне. Сейчас их отодвинули в тень, потому что ясно понятно, что война – это поражение. Эта война – их поражение. Кто управляет? Кажется, что там командиры, которые управляют, но у тех командиров нет опыта. Одним из командующих 1-й гвардейской танковой армией был командир, в резюме которого записано не то, что он командовал войсками на войне или учениях, а то, что был отмечен Путиным за организацию великолепного парада в Новосибирске, отмечен Путиным за организацию парада в Москве. Ну, простите, как солдат, что этот человек может на войне? Если он руководил только парадами. Такое россияне имеют командование, к сожалению. И хорошо, что имеют таких, извините. Они не справляются с управлением, у них не получается командовать так эффективно, как вы это делаете. Именно поэтому они каждый раз терпят поражение. Прошу заметить, что когда россиянам удалось взять Северодонецк, то в медиа появилась информация, что Шойгу сообщил Путину о захвате Луганской области. А я в польских медиа задал вопрос, сообщил ли Шойгу Путину о потерях Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Сообщил ли? Не сообщил. Лицемерие, бездарность, компрометация, только пропаганда, которая к этому времени уже совсем поблекла из-за этого кризиса, постигшего русскую армию.

А что бы вы сделали, если бы вдруг оказались командиром того или иного украинского направления?

Это сложный вопрос, я не знаю, какой потенциал имеет армия российская и украинская.

Крымский мост может быть?

Что ж, господин редактор, прежде всего сделал бы два шага в армии украинской. Первое – на севере в районе Харькова, провел бы такое ограниченное наступление, чтобы вытолкать россиян от Харькова, и там их повязать. А главное, как и говорил, форсировать Днепр, ударить в Крым, отрезать российские войска от Крыма. И дошедшие до Донецка и Луганска войска разбить с юга. Похоже, что с точки зрения украинцев, президент говорит о миллионной армии, если будет оружие с Запада, а видно в этот момент, что россияне имеют настолько глубокий кризис, что он им не позволит приготовиться к какихм-либо длительным действиям. Поэтому наступление ограничено на Юге, оборона в районе Донбасса, отрезание российских войск. Самое главное – наступление на Юге.