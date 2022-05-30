Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграм.

По его данным, в апреле-мае украинцы ввезли на льготных условиях 123,6 тыс. авто на льготных условиях, а общая сумма льгот – налоговых и таможенных – составила 13,6 млрд грн.

Железняк добавил, что в среднем в будний день заводится в Украину 4-5 тыс. авто, и темпы их растаможивания не спадают.

Напомним, правительство сократило до трех количество пропускных пунктов, где можно растаможить автомобили из ЕС.

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