Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление заместителя директора социологической службы Центра Разумкова Михаила Мищенко.

"Чаще всего респонденты выражают доверие к Владимиру Зеленскому - ему доверяют 85% опрошенных, к Сергею Притуле - 65%, к Виталию Кличко - 58%, к Михаилу Подоляку - 56%, к Алексею Данилову - 55%, к Алексею Резникову - 51%, к Денису Шмыгалю - 51,6%", - сказал Мищенко.

Также 34,7% украинцев доверяют главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, а 27,4% – не доверяют. Руководителю офиса президента Андрею Ермаку выражают доверие 40,6% граждан Украины, а не доверяют – 36%.

Кроме того, средний уровень доверия у политика Игоря Клименко - 27,2%, в то же время 16,9% опрошенных ему не доверяют и 42,5% - не знают такого.

У общественного деятеля, блогера и волонтера Сергея Стерненко есть 29% доверия украинцев, 18% недоверия, 41% не знают его.

Больше всего респонденты не доверяют Юрию Бойко – 81,6%, Юлии Тимошенко – 75,7%, Петру Порошенко – 64,8%, Алексею Арестовичу – 58,6% и Давиду Арахамии – 38,8%.

В 2021 году Зеленскому доверяли только 33% украинцев. Приюты – 22%, мэру Кличко – 26%, Данилову – 12%, Шмыгалю – 11%, Ярмарке – 10%, Стерненко – 15%.