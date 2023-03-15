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Украинцы рассказали, кому из политиков и общественных деятелей доверяют больше всего, - опрос

15 мартa, 2023 среда
17:33
Общество

Больше всего из политиков и общественных деятелей украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому, волонтеру и шоумену Сергею Притуле и мэру Киева Виталию Кличко

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление заместителя директора социологической службы Центра Разумкова Михаила Мищенко.

"Чаще всего респонденты выражают доверие к Владимиру Зеленскому - ему доверяют 85% опрошенных, к Сергею Притуле - 65%, к Виталию Кличко - 58%, к Михаилу Подоляку - 56%, к Алексею Данилову - 55%, к Алексею Резникову - 51%,  к Денису Шмыгалю - 51,6%", - сказал Мищенко.

Также 34,7% украинцев доверяют главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, а 27,4% – не доверяют. Руководителю офиса президента Андрею Ермаку выражают доверие 40,6% граждан Украины, а не доверяют – 36%.

Кроме того, средний уровень доверия у политика Игоря Клименко - 27,2%, в то же время 16,9% опрошенных ему не доверяют и 42,5% - не знают такого.

У общественного деятеля, блогера и волонтера Сергея Стерненко есть 29% доверия украинцев, 18% недоверия, 41% не знают его.

Больше всего респонденты не доверяют Юрию Бойко – 81,6%, Юлии Тимошенко – 75,7%, Петру Порошенко – 64,8%, Алексею Арестовичу – 58,6% и Давиду Арахамии – 38,8%.

В 2021 году Зеленскому доверяли только 33% украинцев. Приюты – 22%, мэру Кличко – 26%, Данилову – 12%, Шмыгалю – 11%, Ярмарке – 10%, Стерненко – 15%.

Сообщается, что было опрошено 2020 совершеннолетних респондентов с 23 февраля по 1 марта, методом личного интервью дома у украинцев.

  • С 24 февраля 2022 года за время полномасштабного вторжения России в Украину доверие граждан к президенту возросло с 36 до 90%, а к ВСУ – с 65 до 97%.
  • Предоставление Украине гуманитарной помощи поддерживает 91% опрошенных граждан Европейского Союза и только 65% одобряют финансирование военной поддержки.
  • С начала полномасштабной войны РФ почти 20% опрошенных жителей Киева потеряли работу, в то же время в столице 45% переселенцев безработные.
  • Киевский международный институт социологии сообщил, что за год доверие украинцев возросло почти ко всем институтам, в том числе к Вооруженным Силам - с 72% до 96%.
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война с Россией
Владимир Зеленский
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15 мартa
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