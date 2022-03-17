Украинцы – радуйтесь жизни! Нам нужно выиграть войну, а не скулить, - военный психолог

Такие советы он дал в эфире Еспресо.TV.



Во-первых, чтобы удержать ментальное здоровье во время войны, его нужно признать. Признать, что, кроме того что у вас есть температура, пульс и ощущения, есть такая штука, как ментальное здоровье. Если вы его определите, то все, отсчет пошел. Что нужно делать? Как бы вы ни любили Украину, своих детей, родную маму и любимую, больше всего, о ком вы должны заботиться, это о себе. Это базовые вещи. Спать, отдыхать, есть три раза в день и пить воду. - объясняет Козинчук



Психолог также советует работать. По его словам, во время войны не нужно выполнять работу из-за страданий, а наоборот, выбрать то, что можете делать лучше всего, и делать это.



“Не нужно что-то делать, чтобы делать. Делайте то, что у вас лучше всего выходит. Снимайте, рисуйте, пишите, танцуйте. Просто делайте это! Также обязательно обратите внимание на окружающих вас людей. Если вам кажется, что какой-то человек плохой, то это значит, что у вас субъективное отношение. Выберите человека, который вам кажется безопасным для вас. Будьте во взаимодействии с ним”, - добавил Козинчук.



Также Козинчук добавил, что не нужно бояться проявлять эмоции. По его словам, из-за войны люди стесняются проявлять радость, но это неправильно. Поскольку война может длиться долго, украинцам не нужно скулить, а нужно воевать.



Я противник того, что все должны воевать. Давайте лучше иметь 10 львов, чем 100 овец. Вторая важная вещь – комплекс вины. Комплекс вины не оттого, что идут боевые действия, а вы в них не участвуете. Комплекс вины от того, что вы чувствуете себя нереализованным. У нас в подразделении есть парнишка, который не то что не умеет воевать, он просто не создан для этого. Тем не менее он нам очень нужен. Он делает кофе, убирает и является частью нашего подразделения. Поэтому комплекс вины не оттого, что вы не уничтожили танк, а от того, что не нашли себе применения.” - объяснил Козинчук.