Украинцы против завершения войны путем территориальных уступок России - экс-посол в Австрии Александр Щерба
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии 2014–2021 гг. Александр Щерба отметил, что около 90% украинцев против того, чтобы заканчивать войну через территориальные уступки
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Вы же видели социологические опросы в Украине. Людям очень тяжело, люди устали от войны, у них деньги заканчиваются и все. В то же время, сколько там, около 90% против того, чтобы заканчивать войну через отказ от территорий", - сказал Александр Щерба.
Экс-посол Украины в Австрии отметил, что среди его знакомых только один раз встретился украинец, который готов уступить территории ради скорейшего прекращения войны.
"Я вот смотрю на ленту в своем фейсбуке, в твиттере, свой разговор с друзьями, да только один раз меня очень удивил человек, который сказал, что надо быстрее заканчивать войну любой ценой. Все остальные говорят "нет". такое общество не может проиграть, то есть отказ от территорий – это то, что делают страны, проигрывающие войну. Мне кажется, что ни у кого в Украине нет ощущения, что мы проигрываем войну", - добавил он.
- Согласно опросам, украинцы не готовы идти на уступки ради окончания войны с Россией.
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