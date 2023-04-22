Украинцы протестуют в Португалии из-за визита в страну президента Бразилии
Украинцы собрались у посольства Бразилии в Лиссабоне: акция протеста направлена против визита президента Лулы да Силвы в Португалию
Об этом пишет Reuters.
Журналисты напомнили, что в минувшие выходные Лула да Силва заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники должны прекратить поставки оружия Украине, ведь "так они затягивают войну".
"В последние дни он смягчил свою риторику, осудив нарушение Россией территориальной целостности Украины, и снова призвал к посредничеству для прекращения войны – мирной инициативы, которую украинское правительство раскритиковало за одинаковое отношение к жертве и агрессору", – добавили в Reuters.
Вынужденные переселенцы из Украины в Португалии собрались у посольства Бразилии в Лиссабоне в пятницу на фоне визита президента Лулы в страну и его высказываний.
У стен ведомства протестующие держали плакаты с надписями "Россия - террористическое государство" и "Прекратите убивать наших детей".
"В Украине каждый день гибнут люди, и мы нуждаемся в международной поддержке", - сказал президент Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха, назвав странным то, что "президент, всю жизнь боровшийся за демократию, теперь на стороне тоталитаризма".
- 16 апреля Луис Инасио Лула да Силва обвинил российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.
- Также лидер Бразилии подчеркнул, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". На это отреагировали в Белом доме, заявив, что в этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду вообще не смотря на факты. Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал бразильского президента посетить Украину и заявил, что Киев с заинтересованностью наблюдает за его усилиями по поиску решения для прекращения войны.
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