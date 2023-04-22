Украинцы протестуют в Португалии из-за визита в страну президента Бразилии

Об этом пишет Reuters.

Журналисты напомнили, что в минувшие выходные Лула да Силва заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники должны прекратить поставки оружия Украине, ведь "так они затягивают войну".

"В последние дни он смягчил свою риторику, осудив нарушение Россией территориальной целостности Украины, и снова призвал к посредничеству для прекращения войны – мирной инициативы, которую украинское правительство раскритиковало за одинаковое отношение к жертве и агрессору", – добавили в Reuters.

Вынужденные переселенцы из Украины в Португалии собрались у посольства Бразилии в Лиссабоне в пятницу на фоне визита президента Лулы в страну и его высказываний.

У стен ведомства протестующие держали плакаты с надписями "Россия - террористическое государство" и "Прекратите убивать наших детей".

"В Украине каждый день гибнут люди, и мы нуждаемся в международной поддержке", - сказал президент Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха, назвав странным то, что "президент, всю жизнь боровшийся за демократию, теперь на стороне тоталитаризма".