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Украинцы просят президента забрать Киево-Печерскую и Святогорскую лавры у Московского патриархата

26 ноября, 2022 суббота
09:40
Общество

Это поможет вернуть в собственность государства такие знаковые объекты, как Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую Лавры

Соответствующее обращение зарегистрировали на сайте электронных петиций .

Автор петиции нардеп Алексей Гончаренко просим президента Украины обратиться в Верховную Раду с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект.

"Прошу президента Украины поддержать законопроект 8221, предусматривающий запрет деятельности учреждений, подчиняющихся стране-агрессору. В законопроекте предусматривается досрочное прекращение всех документов аренды, найма или лизинга с данным учреждением, а также с юридическими лицами, собственником, участником, акционером которых она является ", – пишет автор.

В частности, речь идет о Киево-Печерской, Свято-Успенской Почаевской и Святогорской лаврах.

В настоящее время петиция набрала 9799 голосов из 25 тыс. необходимых. До конца сбора подписей осталось 92 дня.

  • Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.
  • Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.
  • Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). Обнаружила методички из Москвы, российское гражданство в руководстве и удостоверение оккупантов.

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Россия
Верховная Рада
Президент Украины
Владимир Зеленский
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