Украинцы просят предоставить военным ПВО статус участников боевых действий: опубликована петиция
Военнослужащие противовоздушной обороны, "закрывающие небо" над областями, в которых не ведутся активные боевые действия, но подвергающиеся ракетным обстрелам, не имеют статуса участников боевых действий
Петиция появилась на сайте президента Украины.
Как отмечается в тексте петиции, военные противовоздушной обороны, которые мастерски защищают граждан во время воздушных атак, "подвергаются не меньшей опасности, чем те, кто принимают непосредственное участие в боях".
Те военные ПВО, которые находятся непосредственно на территории активных боевых действий, имеют статус участника боевых действий. В то же время те военные, которые сбивают ракеты над городами, в которых не ведутся боевые действия, этого статуса не имеют.
"С начала полномасштабного вторжения именно они защищали наш с вами сон, именно по их позициям летели ракеты и именно их пытается уничтожить враг, чтобы уже дальше беспрепятственно разрушать нашу жизнь", - говорится в петиции.
Этот статус, как отмечают в петиции, позволит нашим защитникам и защитницам из войск противовоздушной обороны и их семьям получить социальную защиту и льготы, которых они лишены.
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