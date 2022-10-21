Украинцы просят предоставить военным ПВО статус участников боевых действий: опубликована петиция

Петиция появилась на сайте президента Украины.

Как отмечается в тексте петиции, военные противовоздушной обороны, которые мастерски защищают граждан во время воздушных атак, "подвергаются не меньшей опасности, чем те, кто принимают непосредственное участие в боях".

Те военные ПВО, которые находятся непосредственно на территории активных боевых действий, имеют статус участника боевых действий. В то же время те военные, которые сбивают ракеты над городами, в которых не ведутся боевые действия, этого статуса не имеют.

"С начала полномасштабного вторжения именно они защищали наш с вами сон, именно по их позициям летели ракеты и именно их пытается уничтожить враг, чтобы уже дальше беспрепятственно разрушать нашу жизнь", - говорится в петиции.

Этот статус, как отмечают в петиции, позволит нашим защитникам и защитницам из войск противовоздушной обороны и их семьям получить социальную защиту и льготы, которых они лишены.

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