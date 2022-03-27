Украинцы просят полностью остановить венгерскую экономику, - Орбан отреагировал на просьбу отказаться от российских нефти и газа

Об этом со ссылкой на Telex сообщает Европейская правда .

По его словам, отказ от нефти и газа из РФ снизит производительность венгерской экономики до уровня, который был 8-10 лет назад.

"Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится: заводы будут закрыты, будет массовая безработица. То, чего просят украинцы, - это полностью остановить венгерскую экономику, снова потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до уровня, который был 8-10 лет назад", – сказал Орбан.

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Он подчеркнул, что от Венгрии не следует требовать погубить себя ради Украины.

"Я сделаю все, что в наших силах, чтобы помочь украинцам, потому что на них напали, они попали в беду. В такой драматической ситуации спор о том, как обращались с нашими меньшинствами, второстепенен. Мы сделаем все, что в наших силах, но нельзя требовать погубить себя ради них", - подчеркнул Орбан.

25 марта президент Владимир Зеленский во время обращения в Евросовет объявил список стран, которые поддерживают Украину и отдельно обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику Владимира Зеленского заявил, что его страна не изменит своего решения об отказе от российских энергоносителей.

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