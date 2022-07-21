Украинцы проголосовали за замену тризубом герба СССР на щите Родины-матери
Согласно результатам опроса в Дии по изменению символики на монументе Родины-матери, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб
Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Отмечается, что за замену герба СССР на тризуб проголосовали 85% граждан.
"Да, мы могли все сделать без консультаций с общественностью. Сделать по своему усмотрению. Но я уверен, что диалог с обществом - крайне важен. Речь не идет сегодня о том, чтобы полностью демонтировать монумент, потому что это точно не ко времени из-за огромных средств, которые потребует этот процесс", - заявил Ткаченко.
Он также подчеркнул, что трансформация монумента – работа над его переосмыслением и техническими изменениями – будет продолжаться.
Как стало известно, этот опрос стал вторым по вовлеченности опросом в Дии, в котором приняли участие около 780 тыс. украинцев.
- Напомним, в приложении "Дия" с 7 июля проходило голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери.
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