Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров .

Более 2,1 млн украинцев приняли участие в опросе о 8 марта в Дие. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным – 1 325 327 голосов.

Еще 703 347 граждан считают, что "этот день должен быть рабочим" и 110 164 не смогли определиться.

Министр цифровой трансформации Украины подчеркнул, что количество украинцев, принявших участие в опросе, сейчас является рекордным для Дии.

"Благодарен всем, кто голосует и помогает нам строить электронную демократию. Делаем все, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца", - пишет Федоров.