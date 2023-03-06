Украинцы проголосовали, чтобы оставить 8 марта выходным
Более 1,3 млн украинцев в Дие отдали свои голоса, чтобы оставить 8 марта выходным днем
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров .
Более 2,1 млн украинцев приняли участие в опросе о 8 марта в Дие. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным – 1 325 327 голосов.
Еще 703 347 граждан считают, что "этот день должен быть рабочим" и 110 164 не смогли определиться.
Министр цифровой трансформации Украины подчеркнул, что количество украинцев, принявших участие в опросе, сейчас является рекордным для Дии.
"Благодарен всем, кто голосует и помогает нам строить электронную демократию. Делаем все, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца", - пишет Федоров.
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