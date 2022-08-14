Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В Черном море состав и позиции вражеской корабельной группировки не изменились. 2 надводных носителя держат наготове 16 высокоточных ракет типа "Калибр". Также на боевом дежурстве маневрирует 1 большой десантный корабль.

"Учитывая, что угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов на направлении линии столкновения остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, если это целесообразно, соблюдайте правила двух стен, не подвергайте себя опасности на побережье или в прибрежных водах. Будьте вежливы и бдительны , реагируйте на фейковые сообщения, подозрительных людей и предметы - правильно и оперативно. Приближаем Победу каждым поступком вместе!", - подчеркнули в "Юге".

Днем 13 августа над Одессой украинские силы сбили вражеский российский беспилотник.

В Николаевской области украинская авиация нанесла 2 удара по опорным пунктам российских оккупантов

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