Украинцы призывают не игнорировать тревоги. Россия разместила в Черном море 16 крылатых ракет
Оперативное командование "Юг" призывает украинцев не игнорировать воздушные тревоги, ведь россияне разместили в Черном море 16 крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В Черном море состав и позиции вражеской корабельной группировки не изменились. 2 надводных носителя держат наготове 16 высокоточных ракет типа "Калибр". Также на боевом дежурстве маневрирует 1 большой десантный корабль.
"Учитывая, что угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов на направлении линии столкновения остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, если это целесообразно, соблюдайте правила двух стен, не подвергайте себя опасности на побережье или в прибрежных водах. Будьте вежливы и бдительны , реагируйте на фейковые сообщения, подозрительных людей и предметы - правильно и оперативно. Приближаем Победу каждым поступком вместе!", - подчеркнули в "Юге".
- Днем 13 августа над Одессой украинские силы сбили вражеский российский беспилотник.
- В Николаевской области украинская авиация нанесла 2 удара по опорным пунктам российских оккупантов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное