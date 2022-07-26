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Главная Общество Украинцы признали лучшей 5-гривневую монету "К 30-летию независимости Украины"

Украинцы признали лучшей 5-гривневую монету "К 30-летию независимости Украины"

26 июля, 2022 вторник
11:45
Общество

НБУ по итогам открытого голосования назвал победителя конкурса "Лучшая монета 2021 года"

Об этом сообщает Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам открытого голосования назвал победителя конкурса "Лучшая монета года", который проводится ежегодно с 2005 года. Итак, лучшей монетой 2021 года признана памятная монета номиналом 5 грн "К 30-летию независимости Украины". Эта монета победила во всех трех объявленных номинациях: "Лучшее раскрытие темы", "Лучшее художественное решение" и "Самая популярная монета".

"Символично, что в то время, когда наша страна кровью на поле боя отстаивает свое право на свободу и независимость, именно эта монета нашла наибольший отклик среди украинцев, - говорят в банке. - Композиция на монете изображает Украину: бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты, и изображения цветной вышитой ленты, которая символизирует код нации и напоминает ДНК.

Автор монеты-победительницы - художник Олег Шуляк, а над ее созданием работали Владимир Атаманчук и Виталий Андриянов.

  • НБУ решил ввести памятные монеты серии "Вооруженные силы Украины" в свободное обращение

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