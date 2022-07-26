Украинцы признали лучшей 5-гривневую монету "К 30-летию независимости Украины"

Об этом сообщает Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам открытого голосования назвал победителя конкурса "Лучшая монета года", который проводится ежегодно с 2005 года. Итак, лучшей монетой 2021 года признана памятная монета номиналом 5 грн "К 30-летию независимости Украины". Эта монета победила во всех трех объявленных номинациях: "Лучшее раскрытие темы", "Лучшее художественное решение" и "Самая популярная монета".

"Символично, что в то время, когда наша страна кровью на поле боя отстаивает свое право на свободу и независимость, именно эта монета нашла наибольший отклик среди украинцев, - говорят в банке. - Композиция на монете изображает Украину: бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты, и изображения цветной вышитой ленты, которая символизирует код нации и напоминает ДНК.

Автор монеты-победительницы - художник Олег Шуляк, а над ее созданием работали Владимир Атаманчук и Виталий Андриянов.

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